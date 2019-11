Barcelona x Borussia vale uma vaga nas oitavas da Champions

Barcelona – Depois do empate em 0 a 0 na Alemanha, graças à ótima atuação de Ter-Stegen, Borussia Dortmund e Barcelona voltam a se encontrar nesta quarta-feira (27). O duelo, que terá início às 17h (de Brasília), no Camp Nou, garante ao vencedor uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O Barça pode celebrar a classificação mesmo em caso de empate, desde que a zebra passeie no Sinobo Stadium e o Slavia Praga vença a Inter de Milão. Mas o técnico catalão, Ernesto Valverde, não quer depender disso e classificou o duelo contra os alemães como jogo mais importante da temporada.

Em campo, ele não poderá contar com os laterais Jordi Alba e Nelson Semedo, lesionados, enquanto o zagueiro Lenglet ainda é dúvida. Piqué está suspenso e também não joga. Por fim, Griezmann, que vem de más atuações, pode dar lugar a Dembelé pelo lado esquerdo do ataque.

Do lado alemão, uma vitória pode aumentar o prazo de validade do treinador Lucien Favre. O Borussia é apenas o sétimo colocado na Bundesliga e vem do empate em 3 a 3 contra o Paderborn, lanterna da competição. Segundo informações da imprensa alemã, o comandante suíço será demitido caso não retorne da Espanha com uma vitória.