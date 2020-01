BARCELONA | Valverde foi avisado sobre demissão

O que era especulação durante o fim de semana, com o encontro entre dirigentes da equipe e o ex-jogador e agora treinador Xavi, tornou-se concreto nessa segunda-feira (13). Segundo os principais veículos da imprensa espanhola, Ernesto Valverde (foto) foi comunicado ontem que não seguirá no clube. Agora, com a recusa de seu ex-jogador, o nome de Quique Setién, ex-Betis, é o mais forte para substituí-lo. O Barça agendou uma entrevista coletiva para esta terça-feira com a presença do presidente da equipe, Josep Maria Bartomeu, e o diretor esportivo Eric Abidal.

