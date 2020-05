BANDEIRADA. Turismo Nacional, motovelocidade e kart

Turismo Nacional inicia 2ª fase

A segunda metade do Turismo Nacional Virtual começou na quinta-feira no Autódromo de Campo Grande. O gaúcho Carlos Erwig foi o destaque da etapa com duas vitórias e a subida para a terceira posição na classificação geral. O líder segue sendo Alberto Brod, com Laerton Souza na vice-liderança. “Finalmente, uma etapa que consegui me dar bem até o fim da corrida. Estava andando forte, mas sempre acontecia alguma coisa no decorrer das provas. Espero, agora, seguir assim e brigar por uma melhor classificação no final”, comentou Erwig.

Cascavel terá em outubro o Brasileiro de Motovelocidade

Aos poucos a situação começa a caminhar para soluções e ontem Orlei Silva anunciou que Cascavel irá sediar uma etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. A prova será disputada nos dias 3 e 4 de outubro, quando pilotos de todo o País estarão na cidade.

Como promotor das competições de motociclismo na cidade, o Campeonato Paranaense e a Copa Paraná Sul, Orlei será também o promotor da etapa cascavelense, que será a terceira da temporada. Ele adianta que a competição conta com a supervisão da FPM (Federação Paranaense de Motociclismo) e da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo).

Com a etapa do Brasileiro, também será disputada a Copa R3 Cup, competição que reúne motos da marca Yamaha. Orlei também pretende realizar na mesma data uma etapa do Campeonato Paranaense e outra da Copa Paraná/Sul.

Copa Speed Park começará em julho

Embora ainda possa haver mudanças por determinações da Fasp (Federação de Automobilismo de São Paulo) e da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) em função de como estará a pandemia do coronavírus no interior de São Paulo, o Speed Motor Clube anuncia o início da Copa Speed Park para julho. A primeira etapa será disputada no dia 18 de julho. As demais etapas serão em 29 de agosto, 26 de setembro e 17 de outubro.

Também está marcado o Open do Campeonato Brasileiro. A prova será no dia 21 de novembro. Já o Campeonato Brasileiro está marcado para dezembro no Speed Park. A primeira fase será de 7 a 12 de dezembro e a segunda, de 14 a 19 de dezembro.

“Temos um calendário repleto de atividades no segundo semestre de 2020, culminando com a maior competição do kartismo nacional, o Campeonato Brasileiro, em dezembro. Já estamos trabalhando também para 2021, quando teremos o Campeonato Mundial CIK-FIA em Birigui, além de diversas competições preparatórias. Serão dois anos importantes para a consolidação do Speed Park e da cidade de Birigui no cenário do automobilismo nacional”, frisa Ricardo Gracia, proprietário do Speed Park.

Autódromos

Por enquanto só o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, está liberado para treinos no Paraná. A Federação Paranaense de Automobilismo faz gestões para liberar também os autódromos de Curitiba e Londrina. Rubens Gatti, presidente, está confiante que os autódromos serão liberados em breve, Já competições ele acredita que só em julho, sem público, e com as normais estabelecidas pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e pelas autoridades de saúde.

Virtuais

As corridas virtuais ganharam projeções durante a quarentena em função da pandemia do coronavírus, mas já surgem trapaças em algumas delas, como na da Fórmula Indy e na Fórmula E. A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) já toma providência para impedir que esses problemas respiguem na imagem do automobilismo real.