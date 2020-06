Bandeirada. Autódromo virtual e GT Sprint Race

Kiko Porto

Após quase três meses de espera e muita ansiedade, pilotos e equipes receberam – com alegria – o anúncio do início da temporada 2020 da Road To Indy – USF2000. A prova será no dia 9 de julho, na pista de Elkhart Lake, no Estado de Wisconsin. O Brasil será representado por Kiko Porto (Banco Daycoval/Petromega).

Autódromo de Cascavel é a pista do TN Virtual

Com a disputa de quatro categorias em três datas diferentes, o Autódromo Internacional Zilmar Beux, de Cascavel, será a partir de hoje a sede da quinta etapa da Turismo Nacional Brasil Virtual. A pista será aberta a partir das 20h para os competidores da categoria PRO, que farão quatro corridas, todas com transmissão ao vivo no Facebook, no Youtube e no twitch/TurismoNacionalBR

A categoria PRO tem a liderança do gaúcho Alberto Brod, com o Fiat Argo da Scuderia Techforce. “Tive excelentes resultados nas duas etapas anteriores e que me garantiram uma vantagem muito boa na classificação geral. Espero manter esse ritmo em Cascavel”, comentou.

Entre os pilotos da casa, Juliano Bastos é o melhor na classificação, ocupando o quarto lugar. Willyan Cezarotto, Edgar Favarin, Felipe Carvalho e Júnior Chmiel são os demais representantes da cidade.

Enquanto a programação oficial não é aberta, os pilotos seguem os treinos na pista virtual desde a última semana. Os tempos registrados mostram muito equilíbrio, com mais de 15 pilotos dentro do mesmo segundo.

A programação desta quinta-feira prevê o treino classificatório a partir das 20h. Ele terá a duração de 15 minutos. Na sequência, serão quatro corridas, cada uma com duração de 20 minutos.

O Turismo Nacional Brasil Virtual tem o apoio da OMP Racing e da Unidas Aluguel de Carros com a parceria da Copa HB20, que vai premiar os melhores com treinos e corridas no automobilismo real.

Valdeno Brito estreia na GT Sprint Race

A GT Sprint Race 2020 anuncia mais uma novidade. Além dos novos carros, novos formatos de corrida e classificação de pilotos, o experiente piloto Valdeno Brito estreia na categoria a bordo da GT SR#77, na categoria PRO, o que dará mais emoção às corridas da temporada juntamente ao belíssimo elenco da competição.

“Acompanho a Sprint Race desde o seu início e, inclusive, já participei de corridas como convidado. Conheço bem o Thiago Marques e gosto muito do jeito que ele promove a competição e dá retorno aos seus patrocinadores. Aceitei a ideia de participar do campeonato por diversas razões. Gosto do carro e, agora, com esse formato GT, com maior ganho de potência, tenho certeza de que deverá ser extremamente prazeroso de dirigir. É uma categoria que permite dividir o carro e realiza duas corridas por etapa, e isso, para mim, é um atrativo”, conta Valdeno.

Para o piloto, o sucesso e o desempenho da GT Sprint Race vêm ao encontro das suas visões e dos seus princípios. “É uma competição que, até por conta do baixo custo, acaba proporcionando ao piloto se profissionalizar na categoria. E talvez nem tenha sido a intenção do Thiago no começo da criação da Sprint Race. Acredito que essa mudança no paradigma da categoria, com todos os ajustes realizados, tenha tudo para ser um grande sucesso e ampliar o seu reconhecimento frente ao automobilismo nacional, proporcionada pela exposição e pela beleza dos carros e a promoção realizada do evento”, analisa Valdeno.

Ele é nascido em Campina Grande (PB) e radicado em Londrina (PR). E, embora tenha começado já tardiamente no kart, aos 18 anos, Valdeno intensificou e ratificou sua expertise de piloto dentro da Stock Car. Ao longo de 15 temporadas (2004-2019) acumulou 235 corridas, oito poles, 31 pódios e oito vitórias, dentre elas a icônica primeira Corrida do Milhão, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em 2008. Em paralelo à Stock Car, Valdeno Brito também detém o bicampeonato brasileiro de Grand Turismo (2010/2011).