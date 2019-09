Banco de Projetos do Paraná avalia as primeiras propostas

Curitiba – O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) realizou esta semana a primeira abertura de envelopes com as propostas técnicas para uma licitação de projeto do Banco de Projetos do Paraná.

Está sendo licitada a contratação de empresa de consultoria para elaborar o projeto executivo de engenharia de reabilitação/restauração da PR-180, no trecho entre Goioerê e Quarto Centenário, ambas na região centro-oeste.

Três consórcios e duas empresas protocolaram propostas técnicas que serão analisadas por comissão do DER/PR e receberão uma avaliação de acordo com os critérios do certame. Na sequência, as empresas serão chamadas para a abertura das propostas de preços, também já submetidas no mesmo envelope.

“Em menos de um mês desde seu lançamento, o Banco de Projetos já analisa as primeiras propostas para elaboração de um projeto executivo de engenharia. Essa agilidade demonstra a seriedade com que o Governo do Paraná está tratando essa iniciativa, que será um marco na infraestrutura do Estado por muitos anos”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

De acordo com o chefe da Casa Civil, Guto Silva, na sequência será realizada a licitação do projeto executivo da PR-151, entre Ponta Grossa e Palmas. “Nossa meta é licitar R$ 70 milhões em projetos até o fim do ano, incluindo as rodovias com maiores problemas, como a PR-280 (Sul/Sudoeste), PR-323 (Norte/Noroeste) e PR-092 (Capital/Campos Gerais)”, destaca.

Procedimentos

As propostas técnicas são avaliadas de acordo com a experiência prévia da empresa, metodologia e plano de trabalho apresentados, além da qualificação dos profissionais que farão os estudos necessários para elaborar o projeto. Depois serão analisadas as propostas de preços para então definir a empresa ou consórcio vencedor.

A execução do projeto de engenharia para restauração da PR-180 tem valor estimado de R$ 1,013 milhão e duração prevista de seis meses. Além da reabilitação/restauração de 11,13 quilômetros da PR-180, ele também prevê a possibilidade da ampliação de capacidade do trecho, o que inclui a implantação de acostamentos, terceiras faixas e acessos, entre outros.