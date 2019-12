Bancada paranaense: Metade dos deputados tem avaliação negativa

Reportagem: Josimar Bagatoli

Cascavel – Um sistema que avalia a atuação dos políticos em todo o País revela que metade dos eleitos no Paraná aparece em situação ruim. O Ranking dos Políticos de 2019 considera vários itens, como presença nas sessões, economia nos gastos com a cota parlamentar, ficha limpa e voto nas principais decisões do Congresso. Dos 30 congressistas eleitos no Estado, 16 aparecem com avaliação negativa e um (Fernando Giacobo) se “salvou” por um ponto para entrar na parte debaixo da tabela.

Enio Verri (PT) é o deputado com a pior avaliação, inclusive, ficou devendo pontos: -344 pontos, ocupando a 588ª colocação no País. Ele votou contra a medida provisória em que as votações devem ser nominais, foi contra a medida que visava evitar o pagamento de advogados por Fundo Eleitoral e também não quis que houvesse limitação do fundo eleitoral. Dentre os projetos de destaque, o único voto favorável do político foi para o aumento do salário mínimo acima da inflação, medida que teria impacto de R$ 3,3 bilhões e prejudicaria as contas governamentais. Além disso, Verri tem cinco processos na Justiça: dano ao erário (era concursado na Universidade Estadual de Maringá e acumulou cargo de comissão), improbidade administrativa e irregularidades na prestação de contas do PT em Arapoti, Engenheiro Beltrão e Jataizinho. O parlamentar gastou este ano R$ 354 mil com cota parlamentar, entre combustível, divulgação, passagens, hospedagens e locação de veículos.

Da região oeste, o deputado José Carlos Schiavinato (PP) também teve avaliação negativa, apesar de ter faltado a apenas uma das 90 sessões. O parlamentar solicitou a emissão de passaporte diplomático para seus dependentes, que, apesar de não ser ilegal, a emissão do documento para parentes é considerado um privilégio que deveria ser rejeitado conforme os avaliadores. Mas o que mais pesou na sua avaliação foi justamente seu posicionamento dentro do Congresso: defendeu uma alteração das regras eleitorais que permite inclusive impulsionar postagens na internet com dinheiro do fundo eleitoral, afrouxando inclusive as regras para campanhas em mídias. Ele ficou na 342ª colocação.

Quem também teve avaliação ruim entre os congressistas é Hermes “Frangão” Parcianello (MDB), de Cascavel, que aparece na 325ª colocação. Ele também perdeu pontos por defender diferenças na aposentadoria de policiais federais e professores e defender medidas do fundo eleitoral consideradas um retrocesso por favorecer o uso sem tantas regras do dinheiro público.

O paranaense Paulo Eduardo Martins (PSC) foi o décimo mais bem avaliado do Brasil, com 354 pontos: gastou apenas R$ 49 mil da cota parlamentar, teve apenas uma falta na sessão, abriu mão da aposentadoria política e votou favoravelmente a medidas que restringem o uso do fundo eleitoral.

Os dados usados no Ranking dos Políticos são retirados dos sites da Câmara e do Senado. Os administradores da lista mantêm um Conselho de Avaliação das Leis, responsável por analisar como votaram os parlamentares. O ranking dá pontos mais altos para deputados que votem a favor de projetos de orientação mais liberal na economia. Também há pontuação positiva para parlamentares que agem e se posicionam a favor do combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício. E são levados em consideração a formação, as filiações partidárias, se o deputado ou senador renuncia ao auxílio-moradia e se responde a processos judiciais ou já foi condenado. Todos esses critérios, juntos, determinam a “qualidade legislativa” do parlamentar.

Confira a colocação nacional e a pontuação dos deputados paranaenses

AVALIAÇÃO POSITIVA

10º PAULO EDUARDO MARTINS (PSC) 354 Pontos

34º DIEGO GARCIA (PODEMOS) 293 Pontos

58º SARGENTO FAHUR (PSD) 260 Pontos

64º FELIPE FRANCISCHINI (PSL) 255 Pontos

68º FILIPE BARROS (PSL) 247 Pontos

74º RUBENS BUENO (CIDADANIA) 242 Pontos

94º LEANDRE (PV) 222 Pontos

AVALIAÇÃO MÉDIA

103º ALINE SLEUTJES (PSL) 214 Pontos

108º EVANDRO ROMAN (PSD) 210 Pontos

122º BOCA ABERTA(PROS) 197 Pontos

206º VERMELHO(PSD) 99 Pontos

212º LUISA CANZIANI (PTB) 96 Pontos

232º CHRISTIANE DE SOUZA YARED (PL) 70 Pontos

297º GIACOBO (PL) 24 Pontos

AVALIAÇÃO RUIM

303º PEDRO LUPION (DEM) 23 Pontos

320º TONINHO WANDSCHEER (PROS) 14 Pontos

325º HERMES PARCIANELLO (MDB) 11 Pontos

327º REINHOLD STEPHANES JUNIOR (PSD) 10 Pontos

337º RICARDO BARROS (PP) 4 Pontos

342º SCHIAVINATO (PP) 1 Ponto

346º LUIZÃO GOULART (REPUBLICANOS) -1 Ponto

348º AROLDO MARTINS (REPUBLICANOS) -2 Pontos

385º SERGIO SOUZA (MDB) -24 Pontos

389º ALIEL MACHADO (PSB) -25 Pontos

421º LUIZ NISHIMORI (PL) -42 Pontos

438º GUSTAVO FRUET (PDT) -54 Pontos

482º GLEISI HOFFMANN (PT)-106 Pontos

514º ZECA DIRCEU (PT) -161 Pontos

523º LUCIANO DUCCI (PSB) -174 Pontos

588º ENIO VERRI (PT) -344 Pontos

Fonte: Ranking dos Políticos 2019