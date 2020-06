Balé Guaíra faz aulas virtuais para profissionais e estudantes

O Balé Teatro Guaíra inicia na sexta-feira (05) a transmissão de aulas virtuais para profissionais e estudantes de dança. A atividade é gratuita e os interessados devem acessar o link da transmissão nas redes sociais do Teatro Guaíra e Balé Teatro Guaíra. As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas pela manhã para até 100 pessoas.

A iniciativa surgiu após o BTG participar de aulas em conjunto com outras companhias. “Percebemos que era uma oportunidade de ampliar esse projeto para toda a comunidade da dança. Essa é uma forma de incentivar a saúde mental e física e promover a arte”, diz a diretora do Teatro Guaíra, Monica Rischbieter.

O projeto se insere nas diretrizes do Governo do Estado para ampliar o acesso à cultura. É uma parceria do Governo, Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, Centro Cultural Teatro Guaíra e PalcoParaná.

No final de junho o Balé Teatro Guaíra lançará aulas voltadas a todos os paranaenses, incluindo crianças e jovens sem experiência com dança e pessoas da terceira idade.

CONEXÃO VIRTUAL – O BTG buscou ampliar conexões com o mundo da dança nacional em meio à pandemia do coronavírus. O diretor da companhia, Pedro Pires, explica que atividades virtuais não eram tão comuns antes desse período, mas foram abraçadas como uma forma de conectar a classe artística.

Nas últimas semanas, o BTG tem desenvolvido diversos projetos on-line, como criação de coreografias, aulas e oficinas. No projeto Diálogos BTG Quarentena, por exemplo, os bailarinos conversaram com profissionais de São Paulo e Portugal. As palestras estão disponíveis no canal do Teatro Guaíra no Youtube.

No caso das aulas virtuais, ocorreram classes conjuntas com outras companhias da dança, com participação de bailarinos de estados como São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro, e de outros países, como Portugal e Suíça.