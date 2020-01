Bairro Santa Cruz, em Cascavel (PR), recebe Comboio da Saúde

Teve início na manhã desta quarta-feira (15) os atendimentos no ônibus do Comboio da Saúde em Cascavel. O ônibus ficará no pátio da Univel, no Bairro Santa Cruz, região Oeste da cidade, até o dia 31 de janeiro. O objetivo do comboio é desafogar a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, uma das mais procuradas da cidade.

De acordo com o gerente de atenção primária de saúde, Ali Haidar, foram realizados para esta quarta 24 agendamentos, 12 no período da manhã e 12 no período da tarde. “Hoje estamos fazendo o atendimento médico. Pelo o que eu já pude perceber, a gente fez renovação de receita controlada, consultas de rotina de pacientes… cada paciente que está agendado para a sua consulta médica tem a sua particularidade para ser atendido e vai ser atendido aqui”.

Caso da paciente Luiza Zin dos Reis, que conta que foi até a UBS pela manhã de hoje levar resultados de exames ao médico e logo foi encaminhada para o comboio. “Acredito que o serviço ficará muito mais ágil. Semana passada eu cheguei no posto 1h30 para agendar minha consulta, peguei a senha número sete e lá são disponibilizados apenas nove senhas, então fiquei muito contente quando me falaram para vir direto aqui”.

Após o dia 31 deste mês o ônibus será levado a outro bairro, que ainda será definido conforme a demanda da população.

Exames

Por enquanto ainda não estão sendo realizados exames no ônibus do Comboio da Saúde, mas a ideia é analisar o fluxo de atendimento e a necessidade dos pacientes que buscam a unidade, como explica o gerente de atenção primária de saúde, Ali Haidar. “Nós vamos avaliar quais exames vamos trazer de acordo com a necessidade da população, provavelmente nesses dias também tenhamos exames a disposição, podem ser exames eletrocardios, exames de sangue, avaliações de rotina, nutricionais ou não”.