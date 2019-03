Azulão da Fronteira: Rebaixado no Estadual, Foz crê estar no caminho certo à Série D

Foz do Iguaçu – Maior representatividade no Paranaense de Futebol 2019, a região oeste do Estado perdeu, no fim de semana, um de seus representantes na 1ª Divisão da competição. O Foz do Iguaçu não conseguiu frear o Athletico e a derrota por 2 a 1 na Arena da Baixada, aliada ao empate entre Toledo e Londrina, que tirou suas chances de ir à semifinal da Taça Dirceu Krüger, resultaram no rebaixamento do Azulão da Fronteira com uma rodada de antecedência.

Presidente da equipe iguaçuense, Arif Osman creditou a queda à dificuldade financeira: “o fator principal foi a dificuldade financeira, que nos fez iniciar a preparação para o campeonato a 20 dias da estreia. Isso aliado ao péssimo primeiro turno que tivemos”.

O dirigente, entretanto, acredita que o Foz está no caminho certo para se destacar na Série D do Brasileiro, a partir do dia 5 de maio. “Em meio ao Estadual fizemos duas boas partidas pela Copa do Brasil, o que nos permitiu uma estrutura financeira para fazermos contratações para o segundo turno do Paranaense. Tanto que sofremos contra o Athletico, mas em menor intensidade”, continuou Arif, lembrando que o Furacão vinha embalado por três vitórias com 15 gols marcados.

Para a Série D, o presidente do time iguaçuense garante que os jogos como mandante serão realizados em Foz do Iguaçu, no Estádio do ABC, e espera que a torcida e os patrocinadores continuem com o apoio, rumo à Série C. “Fizemos uma consulta à Federação para mudarmos de sede para Medianeira porque é válido, precisamos crescer, não podemos ficar estagnados, mas ainda não obtivemos resposta. Vamos jogar a Série D em Foz e contamos com o incentivo de nossos torcedores e patrocinadores”, finalizou Arif.