Ayrton Senna ganha homenagens

O 1º de maio será marcado por diversas homenagens a Ayrton Senna. Nesta sexta-feira, uma série de lives trará uma programação especial nas páginas oficiais do tricampeão mundial de F-1 com a participação de convidados especiais como pilotos, amigos, jornalistas e da própria família Senna. Serão quatro sequências de bate-papo no Facebook e no Youtube oficial do piloto, às 10h, às 12h, às 16h e às 18h.

“É claro que gostaríamos de preparar um grande evento em homenagem ao Ayrton [Senna] como fizemos no ano passado em Interlagos, quando levamos mais de 20 mil pessoas ao Senna Day. Isso não será possível por conta das circunstâncias atuais, mas temos certeza de que será igualmente especial compartilhando muitas histórias nas redes sociais, seja com as lives, seja com as homenagens dos fãs na campanha Meu Ayrton”, diz Bianca Senna, sobrinha do piloto e CEO de Senna Brands.

A programação de vídeos começará às 10h com a presença já confirmada de pilotos de F-1, como Rubens Barrichello, que correu com Senna em 1993 e 1994, e a nova geração que representa o Brasil na categoria, como os pilotos de testes e reserva Pietro Fittipaldi (Haas) e Sérgio Sette Câmara (Red Bull). Também estarão presentes jornalistas que acompanharam toda a trajetória de Senna na F-1, como Reginaldo Leme e Galvão Bueno.

Ao meio-dia, haverá uma participação especial da família Senna, com presença dos sobrinhos Bruno e Bianca Senna, que vão resgatar as memórias com histórias e curiosidades da infância ao lado do tio. Senninha, personagem infantil inspirado no tricampeão mundial de F-1, também entrará no vídeo para interagir com o público e os participantes.

Já às 16h, o assunto principal será a história de Senna no kart, categoria em que o piloto mais se divertia no ambiente de corridas e, para fechar a programação completa de lives nas páginas oficiais de Senna no Facebook e no YouTube, os convidados das 18h serão formados por fãs de torcidas organizadas do piloto que marcaram época na arquibancada de Interlagos.

As homenagens também alcançam a TV: o Sportv exibirá GPs históricos na íntegra, como a vitória do GP Brasil de 1993, além de uma programação com Baú do Esporte, Túnel do Tempo e exibição do premiado documentário “Senna”, do diretor Asif Kapadia.

No domingo, dia 3 de maio, a TV Globo exibirá um especial sobre a conquista do primeiro título mundial de Ayrton Senna na F-1, reprisando na íntegra o GP do Japão de 1988, disputado em Suzuka.