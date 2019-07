Aventura e Natureza: Jogos reunirão 3 mil e movimentarão o oeste

Curitiba – Os Jogos de Aventura e Natureza vão movimentar o Paraná de ponta a ponta a partir de agosto. Divididas em cinco etapas, as ações esportivas seguem até dezembro, abrangendo 26 municípios do Estado, a maioria no oeste. O lançamento será feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no dia 23 de julho.

Serão 29 modalidades: pesca esportiva, bodyboard, canoagem, iatismo, stand up paddle, triathlon, canoa havaiana, wakeboard, surf, paraquedismo, parapente, balonismo, futevôlei, beach tênis, beach soccer, vôlei de praia, BMX, mountain bike, cicloturismo, jeep, rally, corrida de rua, slackline, escalada, skate, rugby, corrida de aventura, cross country e hand beach.

“É um projeto inovador e arrojado, que coloca o esporte como uma das pontas de lança para o desenvolvimento do turismo do Paraná”, diz o governador. “Os jogos vão evidenciar a riqueza natural do nosso estado, atrair atletas e visitantes e movimentar a economia”.

Os Jogos se dividem em três categorias: competição, apresentação e participação. A de competição reúne modalidades cujas inscrições são feitas via federações esportivas.

Etapas

A abertura será no litoral, de 10 a 19 de agosto nos municípios de Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

A comunidade local também poderá participar do evento em clínicas disponibilizadas em diversas modalidades, a exemplo de stand up paddle, escalada, rugby, skate e slackline. Haverá ainda esportes de apresentações, caso do paraquedismo, balonismo, parapente e wakeboard.

No oeste

Após a etapa de estreia, os Jogos chegam à região oeste de 7 a 15 de setembro e de 28 de setembro a 6 de outubro, na região dos municípios Lindeiros, formada pelos municípios de Diamante D’Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Santa Helena, Santa Terezinha do Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu e Terra Roxa.