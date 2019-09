Avaí supera o Athletico-PR em Curitiba e vence a segunda na Série A

O Avaí conseguiu na manhã deste domingo (5) a segunda vitória na Série A. Com golaço de Jonathan, o Leão superou os reservas do Furacão por 1 a 0 na Arena da Baixada, em duelo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Apesar do triunfo, o Avaí permanece na lanterna da competição, agora com 13 pontos. O Rubro-Negro caiu para décimo, com 26.

Confira como está a classificação do Brasileirão!

O Avaí surpreendeu o Furacão na Arena da Baixada, e foi para o intervalo com a vantagem de um gol. Ele nasceu ainda aos 13 minutos: Jonathan recebeu na entrada da área, pelo lado direito, arriscou um chute forte e acertou o ângulo do goleiro Léo. Nos minutos finais, os donos da casa imprimiram pressão e tiveram chances de empatar com Braian Romero, Thonny Anderson e Madson. Na última, o goleiro Vladimir fez grande defesa à queima roupa. Depois, aos 49, Marcelo Cirino acertou a trave direita do gol do Avaí.

Na volta do intervalo, logo aos oito, Thonny Anderson cabeceou bola no travessão de Vladimir. na casa dos 38, Vitinho aproveitou cruzamento de Madson e quase empatou. Depois, aos 44 minutos, Tomás Andrade arriscou chute colocado, mas a bola desviou no meio do caminho e saiu para a linha de fundo. No fim, segundo triunfo do Avaí na Série A.