Autorizada construção da Escola da Transparência

Nesta sexta-feira (2), no salão comunitário do Bairro Floresta, zona norte de Cascavel, o prefeito Leonaldo Paranhos e a secretária de Educação, Marcia Baldini, assinam ordens de serviço de duas importantes obras para a rede municipal: a construção da Escola da Transparência e a segunda e última etapa da reforma da Escola Municipal Aníbal Lopes, também do Floresta. Nos dois casos, as obras serão iniciadas neste mês.

Com esses dois investimentos, o atendimento da rede municipal será ampliado significativamente em termos de qualidade de ensino e de número de alunos.

A Escola Municipal da Transparência, no valor de R$ 6,5 milhões, é fruto do resultado obtido nas três últimas licitações dos kits de uniforme escolar, que ocorreram a partir de 2017, por isso leva esse nome. A unidade será construída em local de grande crescimento populacional e atenderá a demanda de pelo menos cinco loteamentos na região do Floresta.

A concepção do projeto visa ao atendimento em tempo integral de alunos de quatro a dez anos de idade, ou seja, do pré ao 5º ano. A unidade terá fachada composta por pele de vidro, que proporcionará visão total dos ambientes internos. A escola terá 4.093,69 metros quadrados.

Parte final

Já a Escola Municipal Aníbal Lopes receberá a segunda e última etapa de uma grande revitalização do prédio. Essa fase da obra foi licitada em R$ 2,42 milhões e contemplará rede elétrica, acessibilidade e adequação de saídas de emergência, a reconstrução da cobertura dos blocos das salas de aula e do administrativo, a reconstrução de parte do muro e ainda a adequação do passeio público no entorno da escola.