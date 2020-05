Autódromo liberado para treinos

Atendendo ao Ofício 01/2020, do Automóvel Clube de Cascavel, embasado nas portarias da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) e da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), a Prefeitura de Cascavel liberou o Autódromo Zilmar Beux para treinos. O despacho tem as assinaturas de Luciano Braga Côrtes, procurador do Município; Thiago Damos Stefanello, secretário de Saúde; e Walter Parcianello, secretário de Esportes. A decisão é justificada por se tratar de um esporte sem contato físico. Mas será necessário seguir as regras de distanciamento, cada piloto poderá ter um mecânico e um auxiliar, uso de máscaras e álcool em gel à disposição de cada equipe. Orlei Silva, presidente do Automóvel Clube de Cascavel, informa que os treinos serão possíveis a partir de amanhã.