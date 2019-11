Campeão em 2018, Augusto Farfus mostrou novamente uma grande performance durante o FIA GT World Cup, a Copa do Mundo do GT, em Macau, no último fim de semana. O brasileiro correu pelo terceiro ano consecutivo com a BMW M6 GT3 da equipe BMW Team Schnitzer e fez ótimas corridas no Circuito da Guia, uma das mais tradicionais e lendárias pistas de rua do automobilismo internacional, e bateu na trave do pódio, ao fechar a disputa com o quarto lugar.