Audiência do PPA aborda soluções inovadoras em energia e trânsito

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos estruturantes, está realizando nesta semana audiências públicas do Plano Plurianual 2020 -2023 pelo Interior. Nesta quarta-feira (28), a audiência foi em Umuarama, Noroeste do Estado, com a participação de representantes da sociedade civil, autoridades e lideranças da região.

O encontro de Umuarama abordou dois dos 22 programas do PPA. Um deles foi da área de energia e o outro sobre o Detran Participativo: Ágil e Digital.

Na abertura da reunião, o secretário do Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge, destacou a importância da participação da sociedade. “A população tem participado com muitas sugestões e ideias nos programas apresentados do PPA. É preciso que o cidadão participe e tenha conhecimento do processo de elaboração do Plano Plurianual”, comentou.

“O governo Carlos Massa Ratinho Junior tem um olhar diferenciado e sediar uma audiência pública na nossa cidade para apresentar nossas demandas é muito importante. Mostra a preocupação e o interesse do governo em ouvir a população”, disse o prefeito de Umuarama, Celso Luiz Pozzobom.

QUALIDADE – Em Umuarama, foram apresentados dois dos 22 programas no PPA. O primeiro foi sobre energia e o objetivo de manter a qualidade das unidades geradoras, das linhas de transmissão e fornecimento de energia com qualidade.

O representante da Copel, Roberto Ponce Martins, disse que o programa espera aumentar a participação de fontes alternativas renováveis, manter as concessões e autorizações e melhorar os indicadores de desempenho com o fornecimento de energia à população paranaense.

MODERNIZAR ATENDIMENTO – O segundo programa foi Detran Participativo: Ágil e Digital, que busca modernizar o atendimento em todas as suas áreas de atuação, para facilitar o trabalho do servidor e beneficiar a população com soluções tecnológicas inovadoras e inteligentes.

Na audiência, o diretor-geral do Detran, Cesar Vinicius Kogut, disse que o objetivo é implantar soluções tecnológicas descentralizadas de atendimento, com recursos de inteligência artificial e iniciativas, como de reestruturar e modernizar os pátios de veículos apreendidos.

Também é objetivo manter, revitalizar e ampliar as estruturas físicas e lógicas do Detran, Ciretrans e Postos e Atendimento.

SUGESTÃO – Victor José, administrador de empresa, sugeriu a criação de totens de autoatendimento para que o cidadão possa utilizar os serviços do Detran sem necessidade de deslocamento.

Outra sugestão veio do Kleber Milani que, preocupado com um trânsito mais seguro, disse que a educação é o caminho, e pediu programas de educação no trânsito.

AGENDA – Os paranaenses também poderão conferir a agenda, conhecer todos os programas e participar com sugestões por meio da plataforma digital http://www.planejaparana.pr.gov.br. As sugestões pela internet podem ser enviadas até o dia 5 de setembro.

Além das contribuições pelo site da Secretaria do Planejamento, qualquer cidadão interessado no processo de elaboração do Plano Plurianual 2020-2023 pode assistir às audiências públicas ao vivo no Facebook do Governo do Paraná.

Confira as datas e locais das próximas audiências:

Cascavel

29/08 – das 9h às 11h

Auditório da Amop – Associação dos Municípios do Oeste – Rua Pernambuco, 1936

Guarapuava

30/08, das 14h às 16h

Auditório da Faculdade Guairacá, Rua XV de Novembro, 7050.