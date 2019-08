Audiência discute revitalização da Avenida Carlos Gomes

Nesta quarta-feira (7), às 19h, o plenário da Câmara de Cascavel sedia audiência pública para debater com os segmentos organizados da sociedade, os poderes públicos constituídos e a sociedade em geral o tema: Revitalização da Avenida Carlos Gomes. A audiência é promovida pelos vereadores Mauro Seibert e Romulo Quintino.

“A discussão se faz necessária uma vez que a Carlos Gomes é a principal ligação entre a área central e a região sul da cidade, recebendo todos os dias um fluxo intenso de veículos, especialmente em horário de pico”, argumenta Mauro Seibert.

O vereador destaca que qualquer proposta de revitalização impacta diretamente na vida da população e provocará mudanças significativas de mobilidade na cidade, por isso, é fundamental que a Câmara de Cascavel garanta espaço para o planejamento e o debate com a participação de toda a comunidade.

Foram convocados para tratar do assunto o prefeito Leonaldo Paranhos, o representante do Conselho Superior da Acic, Roberto Teixeira, o presidente da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), Michel Lopes, o presidente da Aeac (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel), Valmor Pietsch, o diretor do Instituto de Planejamento de Cascavel, Adir dos Santos Tormes, o presidente do Instituto de Planejamento de Cascavel, Cletírio Ferreira Feistler, os engenheiros Jefferson Maciel Valcanover e Marcos Roberto de Almeida, da Secretaria de Obras Públicas, e o secretário de Obras Públicas, Adelino Ribeiro.