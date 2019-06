Atlético-MG e São Paulo jogam para afastar a crise

Belo Horizonte – O último compromisso antes da parada para a Copa América, diante do São Paulo, será determinante para que o Atlético cumpra à risca as metas estabelecidas pela diretoria. Além da chance de ficar entre os primeiros colocados do Nacional, a vitória ajudaria o alvinegro a ficar em paz com a torcida, pois permaneceria em alta em todas as competições que disputa neste primeiro semestre.

Já São Paulo quer afastar a crise. Sem vencer há quatro rodadas, a equipe do técnico Cuca deve contar com o retorno de Hernanes, que na última semana viajou para a Itália para visitar o filho que estava doente e desfalcou o São Paulo no jogo com o Avaí. Por outro lado, o comandante não poderá utilizar o volante Tchê Tchê, que cumpre suspensão automática.

