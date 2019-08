Atlético-MG derrota o Fluminense e segue firme no G-4 da série A

Neste sábado (10), o Atlético-MG conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Pela 14ª rodada, o Galo bateu o Fluminense por 2 a 1, no Independência, e segue firme entre os primeiros colocados na tabela de classificação, ocupando o quarto lugar, com 27 pontos – apenas cinco atrás do líder Santos. O Flu, com 12, aparece na 16ª posição e pode entrar para a zona de rebaixamento até o complemento da rodada.

O jogo

A partida em Belo Horizonte teve um primeiro tempo animado. O Fluminense começou bem no ataque, tendo mais posse de bola e criando boas oportunidades. Pedro quase marcou aos 11 minutos. Yony Gonzáles e Julião também ficaram perto, mas viram Cleiton fazer a defesa. Depois, a partir dos 30, o jogo virou. O Galo passou a pressionar e deu trabalho ao goleiro Muriel, que defendeu as chegadas de Chará e Cazares, duas vezes. Mas a pressão atleticana surtiu efeito e, aos 41, Patric recebeu pela direita e cruzou. Digão fez o corte, mas Cazares pegou a sobra para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, os times voltaram já buscando o gol desde o início. O Flu chegou com perigo aos três minutos, com João Pedro, e o Galo respondeu na sequência, com chances desperdiçadas por Chará e Ricardo Oliveira. Mas, logo após perder uma ótima oportunidade de ampliar para o Atlético, o camisa 9 recebeu passe de Elias e marcou o segundo gol para o time da casa. A partida seguiu equilibrada e com as duas equipes no ataque. E, aos 43, o Tricolor Carioca descontou com Nenê, que recebeu cruzamento de João Pedro e bateu firme para o gol: 2 a 1.