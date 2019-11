Atlético-MG arranca empate, mas Fluminense deixa o Z-4 do Brasileirão

Fluminense e Atlético-MG empataram por 1 a 1 no Estádio do Maracanã, neste sábado (16), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu em vantagem ainda no primeiro tempo, mas levou o empate já na reta final do jogo.

Apesar do sabor amargo, o Flu deixa momentaneamente a zona de rebaixamento do Brasileirão, chegando aos 35 pontos, em 16º. O Galo, por sua vez, foi aos 41 e ocupa a 12ª posição.

O jogo

O Fluminense começou a partida fazendo valer o mando de campo e partiu para cima do Atlético-MG. Empurrado pela torcida, o Tricolor teve duas chegadas perigosas até abrir o placar, aos 15 minutos. Yony González aproveitou falha de Réver e bateu cruzado. O goleiro Cleiton desviou a bola, mas antes que ela sobrasse para o atacante Marcos Paulo, Patric apareceu e mandou para dentro do próprio gol: 1 a 0 para os mandantes.

O Galo tentou subir de produção ainda na etapa inicial e arriscou aos 41 minutos. Patric tentou de fora da área, mas não pegou bem na bola, e ela saiu fraca. O goleiro Marcos Felipe encaixou sem grandes dificuldades.

No segundo tempo, a primeira boa oportunidade foi para os visitantes. Logo aos dois minutos, Di Santo bateu com força da entrada da área, mas viu a bola sair rente à trave, direto pela linha de fundo.

Nos minutos finais, o Atlético-MG pressionou e o resultado veio aos 43 minutos. Marquinhos fez boa jogada pela esquerda e levantou na área. A bola caiu para Di Santo, livre, que dominou e bateu com força, vencendo o goleiro Marcos Felipe. Tudo igual no Maracanã: 1 a 1.