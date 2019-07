Atleta se destaca na seleção de handebol

Uma das gratas revelações no handebol cascavelense nesta temporada é o meia e ponta-direita Pablo, de apenas 17 anos. Mesmo ainda na categoria Juvenil, ele foi convidado para treinar com a equipe adulta e em pouco tempo se destacou marcando seis gols importantes no Estadual, quatro deles contra a forte equipe de Maringá.

“Como sou da categoria juvenil, fiz alguns treinos com o adulto e daí surgiu o convite, que aceitei na hora. Não posso deixar a desejar e quero aproveitar ao máximo essa experiência”, disse.

Pablo continua treinando com a seleção cascavelense, que se prepara para as próximas etapas do Campeonato Paranaense. “Meu objetivo com os colegas do time é ter sucesso em todos os campeonatos que entrarmos para honrar o nome de Cascavel. Acredito que, para ser um atleta, devemos nos esforçar para superar os limites, dando o máximo a cada segundo de treino e jogo. Meu objetivo principal é um dia poder defender o Brasil em um mundial de Handebol”, revela Pablo.

Campanha no Paranaense

Enquanto aguarda a próxima etapa pelo Campeonato Paranaense Chave Ouro, o ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel Handebol faz um balanço dos seus jogos até aqui na competição: ao todo, três vitórias, um empate e duas derrotas, somando sete pontos em 12 disputados pelo Estadual.

Em números, a equipe aurinegra tem o sexto melhor ataque e a terceira melhor defesa. Em gols, o Cascavel marcou 156 vezes e sofreu 136, tendo um saldo positivo de 20 bolas.

A 4ª Fase do Campeonato Paranaense de Handebol, ainda pelo sistema classificatório, será realizada nos dias 14 e 15 de setembro, em Toledo, também no oeste do Estado.