Atingidos por barragens: Reunião traz esperança de “dias melhores”

Capitão Leônidas Marques – A Amushu (Associação dos Municípios Sedes de Usinas Hidrelétricas) reuniu nesta semana em Brasília prefeitos e dezenas de autoridades que têm enorme potencial para fazer a diferença na vida dos 42 milhões de brasileiros que vivem nos 729 municípios sedes de usinas hidrelétricas e alagados.

O prefeito de Capitão Leônidas, Marques Claudio Quadri, participou do encontro como integrante da Associação, representando os prefeitos do Estado em municípios com áreas alagadas por barragem e destacou a importância da entidade para estreitar as relações e também apresentou as perspectivas municipalistas com as esferas federais e suas iniciativas mais amplas.

A nova composição do Congresso, os projetos em andamento e aqueles que devem ser apresentados ou arquivados foram tema dos debates. “Essa aproximação com as instituições governamentais é imprescindível para garantir avanços e levar ao conhecimento de deputados e senadores a realidade dos municípios que são sede de usinas e alagados”, afirmou.

Em Brasília, acompanhado pelo presidente da Câmara de Vereadores, Luís Vieira, o prefeito Claudio Quadri também visitou gabinetes de vários deputados federais paranaenses onde foi em busca de apoio tanto para o município de Capitão como para os pleitos da Amushu (Associação dos Municípios Sedes de Usinas Hidrelétricas).

“O novo cenário político no Congresso depende de uma articulação mais coerente com os parlamentares, um bom relacionamento neste início de governo poderá fazer a diferença em todas as nossas demandas”.

Claudio Quadri volta com uma boa notícia para os moradores dos municípios da região, que é a garantia do Ministério dos Transportes da continuidade da duplicação da rodovia BR-163 entre Cascavel e Capitão.