Athletico voltará com time de aspirantes na 6ª rodada

O Athletico estreou com sua equipe principal na temporada com um empate por 1 a 1 com o Paraná Cube no domingo (2), em jogo que fechou a 5ª rodada do Paranaense de Futebol 2020 e confirmou o FC Cascavel na liderança do campeonato.

Após a igualdade no clássico, que marcou também a estreia do técnico Dorival Júnior à frente do Furacão, o treinador rubro-negro confirmou que o clube voltará a usar o time de aspirantes no Estadual, com Eduardo Barros no comando, na 6ª rodada, domingo (9), contra o FC Cascavel, no Estádio Olímpico.

Já o próximo desafio oficial da equipe principal será contra o Flamengo, no dia 16, um domingo, às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). A partida vale o título da Supercopa. Antes, titulares e aspirantes farão um jogo-treino.