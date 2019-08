Athletico treina em Yokohama

Curitiba – Em solo asiático desde o fim de semana, o Athletico realizou ontem o segundo treinamento no Japão. O duelo contra o Shonan Bellmare será amanhã, às 7h (de Brasília), em Hiratsuka, no Estádio BMW.

Em Yokohama desde às 4h (de Brasília), 16h do Japão, o elenco rubro-negro fez uma atividade na Arena Atlético Yokohama Mitsuzawa por volta das 7h do Brasil. O técnico Tiago Nunes aproveitou o expediente para trabalhar a parte tática e bolas paradas.

Nesta terça-feira, o Furacão finaliza a preparação para enfrentar o campeão da Copa da Liga do Japão do ano passado. O expediente terá início ainda no hotel em que a delegação está concentrada, com a exibição de um vídeo sobre o time adversário. Na sequência, o Rubro-Negro fará um o treino oficial pré-jogo, no local da decisão de amanhã.

Depois do jogo no Japão, o Athletico retornará ao Brasil. A chegada em São Paulo está prevista para o início da manhã de sexta-feira (9). De lá, o Furacão seguirá direto para o Rio de Janeiro, onde no domingo (11) enfrentará o Botafogo, às 16h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.