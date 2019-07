Athlético quer a força da Arena contra o Flamengo

Curitiba – O Furacão terá uma sequência de decisões pela frente neste mês. Vai enfrentar Flamengo e Boca Juniors já pelo mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores da América, respectivamente.

Logo de cara, o técnico Tiago Nunes já vai ter um grande teste diante do Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ainda sem vencer longe do Caldeirão na temporada, o Furacão sabe da importância de conseguir um grande resultado contra os cariocas para, na semana que vem buscar a vaga entre os quatro melhores times da competição nacional.