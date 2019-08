Athletico-PR vence o Atlético-MG e se aproxima do G-6 do Brasileirão

Na Arena da Baixada, pela 15ª rodada do Brasileirão, o Athletico-PR fez valer o mando de campo diante do Atlético-MG e conquistou uma vitória por 1 a 0. Marcelo Cirino marcou o gol rubro-negro na noite deste sábado (17). O triunfo colocou o Furacão momentaneamente na oitava posição, com 22 pontos. Já o Galo tem 27 e segue no G-4.

O jogo

Athletico de um lado, Atlético de outro e o jogo começou equilibrado na Arena da Baixada. A primeira chance da partida foi do time mineiro. Logo aos dois minutos, após rápido contra-ataque, Chará pegou uma sobra e soltou pé de fora da área para boa defesa de Santos. Depois de dez minutos de paralisação por falta de luz, veio a resposta paranaense, aos 29. Marco Ruben recebeu passe de Adriano e chutou forte rente ao travessão. No minuto seguinte, o Galo voltou ao ataque com Papagaio. O atacante fez bonita jogada individual, mas finalizou sem muita força. Querendo a vitória em casa, o Rubro-Negro passou a ter maior controle das ações e, aos 37, Marcelo Cirino abriu o placar. Após cruzamento na área a bola sobrou limpa para o camisa 10, que não perdoou e mandou para o fundo das redes: 1 a 0.

Na etapa complementar, a partida ganhou em movimentação. Em busca do empate, o Galo voltou mais ofensivo, mas esbarrou na boa atuação de Santos. Aos 13, a equipe mineira chegou com perigo após grande jogada de Vinícius. Logo na sequência, Chará recebeu passe dentro da área, limpou a marcação e finalizou, a bola ainda desviou no meio do caminho e quase enganou o arqueiro paranaense, que se recuperou a tempo de evitar o gol. Demorou, mas o Furacão respondeu. Na marca dos 27, Rony arriscou o chute arrancando suspiros do torcedor. Três minutos depois, os mineiros voltaram ao ataque e mais uma vez Santos salvou o Rubro-Negro em pancada de Otero. Já aos 37, o arqueiro garantiu a vitória do Athletico fazendo duas grandes defesas em sequência. A primeira em chute cruzado de Nathan e a segunda no rebote de Chará.