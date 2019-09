Athletico-PR vence Ceará na Arena da Baixada e encosta no G-6

O Athletico-PR recebeu o Ceará na noite deste sábado (31), na Arena da Baixada, e conquistou mais três pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. Em partida válida pela 17ª rodada, Nikão marcou o gol da vitória do time rubro-negro ainda no primeiro tempo.

Com o triunfo, o Furacão chegou aos 25 pontos e ocupa, provisoriamente, a oitava colocação na tabela. O Ceará permaneceu com 20 e está na 13ª posição, podendo ainda ser ultrapassado com o decorrer da rodada.

+ Confira a tabela completa da Série A do Campeonato Brasileiro

O jogo

O primeiro tempo entre Athletico-PR e Ceará foi sem muitas chances claras de gol para ambos os lados. Com um jogo truncado, o Vozão foi quem chegou primeiro, aos dez minutos. João Lucas cruza na área, Thiago Galhardo aparece, mas manda para fora. No lance seguinte, o atacante Marcelo Cirino tentou dar a resposta, após escordada de Marco Rúben. Mas o camisa dez finalizou por cima do gol de Diogo Silva. Aos 34, novamente Thiago Galhardo deu susto na torcida rubro-negra. O meia recebeu dentro da área e obrigou o goleiro Santos a fazer ótima defesa.

Quando jogo já se encaminhava para o intervalo, no último lance da etapa inicial, o Furacão inaugurou o marcador na Arena da Baixada. Depois de jogada trabalhada, Marco Rúben ganha a disputa com Valdo e cruza para dentro da área. Nikão aparece de trás e finaliza no canto do gol, colocando os donos da casa em vantagem: 1 a 0.

O segundo tempo começou com o Athletico pressionando novamente. Logo aos sete minutos, Nikão voltou a estufar as redes, mas a arbitragem marcou toque de mão e anulou o tento. O Ceará voltou a assustar aos 18 minutos, quando Chico finalizou com força, mas Santos apareceu para uma nova boa intervenção.

Com a vantagem embaixo do braço, o Furacão passou a administrar o resultado e garantiu os três pontos diante de sua torcida, na Arena da Baixada.