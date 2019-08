Athletico-PR recebe Ceará em busca de se reaproximar do G6

Curitiba – Vindo de derrotas para São Paulo e Grêmio, o Athletico-PR tenta se reabilitar no Brasileirão neste sábado, quando recebe o Ceará às 19h, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada.

Depois desta partida restarão apenas duas para o fim do primeiro turno. E para o Furacão elas serão contra dois opostos na classificação: o atual líder Santos, dia 8, fora, e o lanterninha Avaí, dia 15, em casa.

A meta do Rubro-Negro é chegar à segunda metade do campeonato o mais perto possível do G4. No momento, o Athletico está na metade da tabela, na 10ª posição com 22 pontos, mais próximo do G6 do que da zona de rebaixamento.

Para o jogo com o Vozão, que ocupa a 13ª posição com 20 pontos, o técnico Tiago Nunes ensaia uma série de mudanças no time paranaense em relação à derrota na Arena do Grêmio. Suspenso, o zagueiro Léo Pereira está fora e dá lugar a Bambu. Já Madson volta à lateral direita depois de ficar de fora do último jogo por questões contratuais, enquanto o lateral-esquerdo Adriano, o meia-atacante Nikão e o centroavante Marco Ruben voltam depois de terem sido poupados em Porto Alegre.