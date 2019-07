Athletico-PR derrota o internacional pela série A

O Athletico-PR voltou a triunfar no Brasileirão. Depois de dois jogos sem vencer, o Furacão recebeu o Internacional na Arena da Baixada e, com gol de Vitinho no segundo tempo, superou o Colorado por 1 a 0 neste domingo (14), em jogo válido pela 10ª rodada da Série A. O resultado deixa a equipe paranaense na 12ª posição, com 13 pontos. Já o Inter aparece em quarto, com 16 somados.

O Athletico-PR voltou a triunfar no Brasileirão. Depois de dois jogos sem vencer, o Furacão recebeu o Internacional na Arena da Baixada e, com gol de Vitinho no segundo tempo, superou o Colorado por 1 a 0 neste domingo (14), em jogo válido pela 10ª rodada da Série A. O resultado deixa a equipe paranaense na 12ª posição, com 13 pontos. Já o Inter aparece em quarto, com 16 somados.

Furacão e Colorado disputaram um primeiro tempo lá e cá na Arena da Baixada. Logo aos 16 minutos, Marcelo Cirino invadiu a área e chutou. Lomba espalmou e a bola explodiu no travessão. Dois minutos depois, foi a vez do Inter responder: Nonato chutou, a bola bateu na defesa atleticana e voltou para Tréllez, que desperdiçou quase na marca do pênalti.

O segundo tempo seguiu movimentado. Com dois minutos, Rafael Sóbis tentou de longe e a bola passou perto do gol. Aos oito, Lindoso cruzou para Tréllez, que entrou de carrinho e desviou a bola, mas Santos fez linda defesa. Na sequência, foi a vez do Furacão responder. Primeiro aos 10, com Rony dando um lindo lençol e depois mandando para fora. Em seguida, Marco Ruben recebeu dentro da área, chutou mas parou em defesa de Lomba. Assustando mais, o Athletico-PR chegou ao gol da redenção: Vitinho acertou chute no canto esquerdo de Lomba e abriu, aos 43 minutos, o placar em Curitiba. Foi o quarto triunfo do Rubro-Negro no Brasileirão 2019.