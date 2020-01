Athletico mandará time principal a campo no clássico com o Paraná

Curitiba – Em preparação para os desafios da temporada 2020, a equipe principal do Athletico entrará em campo pelo Campeonato Paranaense no domingo (2), pela 4ª rodada. O time comandado por Dorival Júnior enfrentará o Paraná Clube às 18h, na Arena da Baixada.

Antes do compromisso do fim de semana, o grupo de aspirantes viajará ao noroeste do Estado para enfrentar o Cianorte, às 20h desta quinta-feira (30), no Estádio Albino Turbay, pela 3ª rodada.

A equipe principal do Furacão se prepara para a disputa da Supercopa do Brasil, primeiro grande desafio de 2020. O duelo com o Flamengo está marcado para o dia 16 de fevereiro (domingo), às 11h, em Brasília (DF).

A programação do grupo principal do Furacão nesta semana de estreia começou com treino no período da tarde, ontem, no CT do Caju. Nesta terça-feira (28) haverá treinos pela manhã e à tarde, ao passo que de amanhã a sábado (1º) as atividades serão em apenas um período do dia.

O clássico com o Paraná Clube marcará a estreia do time principal do Athletico na temporada, depois da participação em torneio amistoso na Argentina, onde foi derrotado pelo Boca Juniors, por 3 a 1, e para o Racing nos pênaltis, por 5 a 4, depois de empate por 2 a 2 no tempo normal.