ATHLETICO | Bruno Guimarães pede “pés no chão” ao elenco

Autor do gol que colocou o Athletico na frente na luta pelo título da Copa do Brasil, o volante Bruno Guimarães ressaltou a importância do resultado conquistado pelo Furacão. Mesmo assim, pediu “pés no chão” à equipe antes da partida de volta, quarta-feira (18), na casa do Internacional. “O ponto máximo da carreira de um jogador é fazer um gol com o estádio cheio, ter seu nome gritado. É uma noite que vai ficar para sempre na minha memória. Se for o gol do título vou ficar muito feliz, mas ainda faltam 90 minutos de extrema importância. Vamos ficar com os pés no chão. [No jogo de volta] Não pode faltar vontade. Temos que entrar muito focados. Vai ser uma decisão tremenda um jogo muito difícil, com o Beira-Rio lotado. Temos que ser leais ao nosso estilo de jogo e buscar a vitória”, disse o camisa 39 do Furacão.