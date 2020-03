Athletico assume liderança e Cascavel CR entra no G8; rodada do Paranaense mudou os dois extremos da classificação

A 9ª e antepenúltima rodada do Paranaense de Futebol 2020 foi encerrada na noite deste domingo (1º) com um empate por 2 a 2 entre Paraná Clube e Londrina, na Vila Capanema, em Curitiba. Esse resultado foi determinante para a classificação do campeonato sofre alterações nos dois extremos, pois essa igualdade tirou a Gralha do G8 e fez o Cascavel CR entrar no grupo de classificação para as quartas de final.

Na liderança, as mudanças começaram a ser desenhadas na noite de sábado (29), com o empate entre Toledo e Coritiba, por 1 a 1, no oeste do Estado. Com isso, o Coxa sabia que tinha o topo da tábua de posições ameaçado com a sequência da rodada.

Um dos que tinha chance de assumir a primeira colocação era o FC Cascavel, que iniciou a rodada empatado em pontos com o Coritiba. A equipe aurinegra, entretanto, foi derrotada fora de casa pelo Cianorte, por 3 a 1, e chegou à terceira partida sem vitória no campeonato. Além disso, caiu para a terceira posição, com a vitória do Athletico por 3 a 1 sobre o Operário, em pleno Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Com essa sequência de resultados, o Furacão é o novo líder do Paranaense 2020, com 19 pontos, seguido por Coritiba, com 18, e FC Cascavel, com 17. O Fantasma segue em quarto, com 16, o Londrina em quinto, agora com 15, e o Rio Branco em sexto, com 14 após empatar em casa com o PSTC, por 1 a 1. Já o Cianorte subiu uma posição e agora é o sétimo, com 12, enquanto o Cascavel CR, que venceu o União por 3 a 1, em casa, para engrenar de vez no campeonato e fechar o grupo que seguirá às quartas de final, com 10 pontos na oitava colocação.

O Paraná Clube, também com 10 pontos, é agora o nono colocado, pelos critérios de desempate, enquanto o Toledo fecha a zona intermediária da classificação com 6 pontos.

Na zona de rebaixamento seguem PSTC e União, mas agora com posições invertidas. O time de Cornélio Procópio é o penúltimo colocado e o de Francisco Beltrão o último, ambos com 5 pontos.

Confira a rodada e as próximas:

9ª rodada

Toledo 1×1 Coritiba

Cianorte 3×1 FC Cascavel

Cascavel CR 3×0 União Beltrão

Rio Branco 1×1 PSTC

Operário 1×3 Athletico

Paraná 2×2 Londrina

10ª rodada

Quarta-feira (4/3)

20h Athletico x Rio Branco

Sábado (7/3)

16h Cascavel CR x Cianorte

17h Paraná x União

Domingo (8/3)

16h PSTC x Coritiba

16h Operário x Toledo

18h FC Cascavel x Londrina

11ª rodada (última)

Domingo (15/3)

16h Londrina x Operário

16h Toledo x Paraná

16h União x FC Cascavel

16h PSTC x Cascavel CR

16h Cianorte x Rio Branco

16h Coritiba x Athletico