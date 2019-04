Associação dos Autistas participa de sessão

Toledo – A Associação de Familiares e Amigos dos Autistas de Toledo participou da sessão da Câmara de Toledo nesta segunda-feira (1º), representados pela presidente Danúbia Portolan. Ela entregou ao presidente da Câmara, Antônio Zóio, convite para a solenidade de lançamento, hoje, da carteirinha de identificação de autista. O evento será realizado às 19h no Centro Cultural Ondy Niederauer, na Vila Pioneiro. A data foi escolhida pela passagem em 2 de abril do Dia Mundial do Autismo, criada pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007 para a conscientização acerca da questão.

O presidente da Câmara destacou a importância do trabalho desenvolvido pela entidade na assistência a autistas e suas famílias.

Danúbia disse que a carteirinha vai facilitar o atendimento ao autista no Município e a iniciativa foi inspirada num modelo criado na Holanda.

Saiba mais

O Transtorno do Espectro Autista, ou simplesmente autismo, é uma denominação geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou logo após o nascimento. Esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação em sociedade e comportamentos repetitivos, que afetam todas as pessoas com autismo, embora com intensidades diferentes. Essas diferenças podem existir desde o nascimento e serem óbvias ou podem ser mais sutis e se tornarem mais visíveis ao longo do desenvolvimento da criança. O autismo pode ser associado com deficiência intelectual, dificuldades de coordenação motora e de atenção e, às vezes, as pessoas com autismo têm problemas de saúde física, tais como sono e distúrbios gastrointestinais e podem apresentar outras condições como síndrome de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia ou dispraxia. Na adolescência, os autistas podem ainda desenvolver ansiedade e depressão.