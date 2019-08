ASSIS – Prefeitura fará leilão de veículos e sucatas

A Prefeitura de Assis Chateaubriand realizará leilão de veículos e sucatas no dia 10 de setembro, a partir das 9h, no Centro de Convenções (Auditório Municipal). Do tipo maior lance, o leilão conta com 35 itens, entre caminhões, ônibus, carros, motos e maquinários em péssimo estado de conservação, e lote de sucata composto por equipamentos de informática, móveis e eletrodomésticos inutilizados. Os valores dos lances mínimos vão de R$ 500 a R$ 28 mil.

Poderão oferecer lances pessoas físicas e jurídicas, devidamente habilitadas, conforme rege o edital do processo licitatório. As propostas serão oferecidas em sessão pública e os donos dos maiores lances serão declarados vencedores pelo leiloeiro, sendo que o pagamento deverá ser feito logo após o arremate, na Tesouraria Municipal. Informações pelos telefones (44) 3528-8419 e 3528-8420.