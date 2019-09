As crianças na atividade leiteira

As bezerras são a promessa de boas vacas produtoras de leite, desde que bem manejadas. Para orientar os produtores sobre o cuidado com os animais, a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o Instituto Emater estão implantando em alguns municípios o Clube da Bezerra. O trabalho faz parte do Projeto Leite Competitivo Sul-Cantu, envolvendo jovens e crianças. Os técnicos que atuam no projeto atendem 537 produtores familiares. Eles recebem acompanhamento sobre gestão, implantação e manejo de pastagens de qualidade, planejamento forrageiro, produção de silagem e feno, manejo sanitário, manejo nutricional, manejo reprodutivo, bem-estar animal e qualidade do leite.

O médico veterinário da Emater Mateus Poczynek explica que as atividades servem para demonstrar os resultados das tecnologias difundidas pelos técnicos. “Além de abordar aspectos da produção leiteira, os extensionistas também lidam com aspectos sociais, em especial a sucessão familiar, onde o destaque é o Clube da Bezerra”. Os extensionistas ainda reforçam junto aos produtores o protocolo para a criação dos animais. “As crianças auxiliam nesse trabalho e são os fiscais na propriedade, garantindo que o protocolo seja seguido corretamente”.