ARTILHEIRO | Mertens marca dois e supera Maradona no Napoli

O título de maior ídolo da história do Napoli dificilmente alguém tirará de Maradona. No entanto, o posto de maior artilheiro do clube já caiu recentemente, com Hamsik, que atualmente joga pelo Dalian Yifang, da China, e agora o de vice também se vai, com Mertens (foto). Números, claro, que em nada diminuem o feito do argentino, mas que mostra o surgimento de novas idolatrias na equipe napolitana.

Autor de dois gols na vitória italiana por 3 a 2 sobre o Red Bull Salzburg, ontem (23), pela Liga dos Campeões, o belga chegou aos 116 tentos com a camisa da equipe, superando os 115 de “Don Diego”. Agora faltam apenas cinco para o atacante igualar o recorde de Hamsik. Revelado pelo Gent, da Bélgica, Mertens passou pelo futebol holandês antes de chegar ao Napoli, em 2013. Pelo clubes italiano, conquistou uma Copa Itália e uma Supercopa. Aos 32 anos, o jogador já acumula 290 partidas pela equipe.