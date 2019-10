Arthur Zanetti participa do treino de pódio no Mundial pré-olímpico

Rio de Janeiro – O ginasta Arthur Zanetti, campeão olímpico e mundial, entra hoje pela primeira vez desde que chegou a Alemanha no ginásio Hanns-Martim-Schleyer-Halle, onde serão realizadas as competições do 49º Mundial de Ginástica Artística de Stuttgart. A seleção brasileira fará o treino de pódio nesta quarta-feira (2), na segunda sessão do dia.

O Brasil competirá na subdivisão 4 na disputa por equipes, o que Arthur Zanetti considera bom porque “já vamos saber como está atuando a arbitragem e não fica aquela ansiedade porque competimos no primeiro dia”.

Esta edição do Mundial é muito importante por ser pré-olímpica. Os nove primeiros colocados por equipe asseguram vagas para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A seleção masculina de ginástica artística teve um grupo completo numa Olimpíada pela primeira vez na Rio 2016.

O treino de pódio será o primeiro contato da seleção com o cenário do Mundial – a qualificação por equipe masculina está marcada para domingo (6). “Vamos observar a aparelhagem, a iluminação, a temperatura do ginásio, o ambiente… é uma adaptação. Importante para não chegar direto na competição”, comentou Arthur Zanetti, que disputará o nono Mundial de sua carreira desde 2007 – o primeiro deles foi justamente em Stuttgart.