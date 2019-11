Um dos jovens talentos do Brasil nas categorias de base do automobilismo internacional, Arthur Leist finalizou a temporada 2019 da F-4 Americana com a quinta posição no campeonato. O piloto conquistou duas vitórias, duas poles e quatro pódios na temporada, fechando sua participação no último fim de semana com um sexto lugar em Austin, na preliminar do GP dos Estados Unidos de F-1.