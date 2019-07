ÁRBITRA EDINA ALVES | Paraná está na semi do Mundial Feminino

Nesta terça-feira (02), as seleções de Inglaterra e Estados Unidos disputam uma vaga na final da Copa do Mundo feminina de futebol, em Lyon, na França. O Brasil estará representando na partida pela árbitra goioerense Edina Alves. O jogo será às 16h (de Brasília). A outra semifinal será disputada pelas seleções de Holanda e Suécia, amanhã. A grande final do Mundial Feminino será domingo (7), também em Lyon. Como a seleção brasileira não disputa mais o título, Edina ainda será candidata a apitar a final do mundial.