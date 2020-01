APOSENTOU | De Rossi pendura as chuteiras aos 36 anos

O italiano Daniele De Rossi anunciou, ontem (6), sua aposentadoria do futebol. Aos 36 anos, o volante realizou uma entrevista coletiva para levar a público a decisão de pendurar as chuteiras. O ídolo da Roma já havia optado por deixar os campos quando esteve na Itália para passar os últimos dias de 2019, durante as festas de fim de ano. Nesta semana, retornou a Argentina com a intenção de rescindir o contrato com a equipe xeneize, fato que foi confirmado nessa segunda-feira. Desde que se transferiu ao Boca Juniors, no meio do ano passado, quando seu contrato com a Roma terminou, De Rossi pouco entrou em campo. Foram apenas seis jogos e um gol pela equipe argentina. Com ao Roma, por outro lado, o volante fez 616 jogos durante os 17 anos em que esteve no time profissional.

