Um pedido da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para cessar as aposentadorias pagas a ex-governadores do Paraná foi incluído na pauta de julgamento do STF desta quarta (4). A ação tramita na corte desde 2011. Hoje, oito ex-governadores e três viúvas recebem o benefício de cerca de R$ 30 mil por mês.