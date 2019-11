Aposentado tenta reencontrar amor da juventude e descobre filho de 65 anos

Só após essa investigação, é que o aposentado conseguiu conhecer o filho Luiz Kurpan, de 65 anos, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O encontro aconteceu na segunda-feira (25).

“Eu nem imaginava. Ela nunca me falou nada. Eu não sabia nem que estava grávida”, disse o pai.

O encontro, segundo Tolendall, foi possível por causa do amigo e policial federal João Gilberto Silva Cavalcante.

Ele trabalha no escritório de inteligência do Ministério da Justiça e, a pedido do amigo, começou a procurar pela ex-namorada do aposentado.Segundo Cavalcante, durante as investigações, ele descobriu que a ex-companheira morreu neste ano.

Mesmo assim o policial continuou as buscas, para tentar descobrir algo sobre a história da antiga paixão do amigo dele. Foi então, conforme Cavalcante, que chegaram até o filho de Tolendall.

Depois de perceber a semelhança do filho com a irmã do amigo, o policial ligou para Kurpan e combinou o encontro.