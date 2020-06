Após STF exigir explicação, MEC revoga portaria de Weintraub que acabava com cotas na pós

O Diário Oficial da União desta terça-feira, 23, registra a perda de efeito do último ato de Abraham Weintraub como ministro da Educação. Com o documento, o MEC (Ministério da Educação) revogou a portaria assinada pelo ex-ministro no dia 18 de junho que acabava com normas que estimulavam cotas voltadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós-graduação no País.

A medida tomada por Weintraub recebeu críticas do Congresso e foi alvo de despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que deu prazo de 48 horas para a Advocacia Geral da União se manifestar sobre a ação nessa segunda-feira, 22.