Weintraub revoga portaria que reservava vagas para negros, indígenas e deficientes na pós

O MEC (Ministério da Educação) revogou a Portaria 13, de 2016, que promovia a política de quotas em programa de pós-graduação das universidades federais do País. O texto é assinado pelo ministro Abraham Weintraub e foi publicado nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União.

A portaria publicada em 2016 reservava vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência “ampliando a diversidade étnica e cultural em seu corpo discente”. Com a publicação no DOU, a decisão de Weintraub passa a valer imediatamente.