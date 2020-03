Após pedido da Faep e sindicatos rurais, governo estadual mantém Tarifa Rural Noturna

Um dia após comunicar a suspensão da suspensão da Tarifa Rural Noturna (TRN), o governo do Paraná decidiu pela manutenção do benefício. Após atuação da Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) e dos sindicatos rurais e uma reunião de emergência com os secretários de Estado e a diretoria da Copel, o governador Carlos Massa Junior garantiu a continuidade do programa.

“Todos compreendemos o momento crítico que estamos vivendo, com a pandemia do coronavírus, e a manutenção do Programa da Tarifa Rural Noturna está garantida”, afirmou o secretário-chefe do Casa Civil, Guto Silva. “O produtor pode descartar a mensagem que recebeu suspendendo a tarifa. Em breve uma nova será repassada com a manutenção do programa”, complementou.

“O governo do Estado foi sensível ao nosso pedido para continuidade do Programa Tarifa Rural Noturna, ainda mais neste momento em que os produtores precisam produzir para garantir o alimento à população. Foi uma decisão acertada, que o setor produtivo rural do Paraná agradece”, destacou o presidente da Faep, Ágide Meneguette. “A energia elétrica é um insumo importante para o campo, podendo chegar a mais de 20% do custo de produção em algumas atividades. Os produtores e trabalhadores rurais envolvidos com essas atividades podem ficar tranquilos

que o benefício segue valendo”, acrescentou.

O benefício criado em 2007, por meio da Lei Estadual 19.812, aprovada em fevereiro de 2019, permite que os produtores paranaenses, principalmente os envolvidos com pecuária, tenham o desconto de 60% na tarifa para consumo rural no horário entre as 21h30 e as 6h. Atualmente, o programa Tarifa Rural Noturna atende 12 mil produtores.