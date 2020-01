Após oito anos, Jojups será em Cascavel

Após oito anos, a cidade de Cascavel está de volta ao calendário dos Jojups (Jogos da Juventude do Paraná), como sede em 2020 da 33ª edição da competição, com a fase final da Divisão A, marcada para ocorrer de 11 a 20 de setembro.

A confirmação se deu com a divulgação do calendário oficial de eventos organizados pela Superintendência do Esporte, do Governo do Estado, e ratificou Cascavel como sede dos Jojups pela quarta vez na história. As anteriores foram em 2002, na 16ª edição, em 1997, na 11ª edição, e em 1993, na 7ª edição dos Jogos.

Os Jogos da Juventude do Paraná reúnem equipes municipais formadas por atletas de 15 a 19 anos de idade para disputas em 18 modalidades esportivas: atletismo, badminton, basquetebol, caratê, ciclismo, futebol, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, rúgbi, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

Em 2019, a 32ª edição da competição foi realizada em Londrina (foto) e contou com 6.490 participantes, divididos em 421 equipes, de 45 cidades paranaenses. Números próximos a esses são esperados para a edição cascavelense dos Jogos.