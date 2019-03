Após massacre, governo acelera projeto e põe PMs da reserva nas escolas

Curitiba – O governador Carlos Massa Ratinho Junior lança nesta sexta-feira (15) o programa Escola Segura, que prevê uma série de medidas preventivas e protetivas de segurança que serão executadas na rede estadual de ensino. O pacote vem logo depois o massacre que deixou dez mortos na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, em São Paulo.

Uma das medidas que serão anunciadas será a contratação de 120 policiais militares da reserva para reforçar a segurança nos colégios, que não são atendidos pelo Batalhão da Patrulha Escola Comunitária, criado por meio do Decreto Estadual 2.349 em 19 de março de 2008 com o objetivo de atender as demandas de segurança pública envolvendo a comunidade escolar.

Para fazer o anúncio oficial e detalhar melhor o programa, Ratinho estará ao lado dos secretários Renato Feder, da Educação, Luiz Felipe Carbonell, da Segurança Pública, e Ney Leprevost, da Justiça, Família e Trabalho.

A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil) identificou no Paraná em 2015 foram 224 casos de alunos armados na escola, contra 217 em 2017 (redução de 3,12%).