Após dez anos, boxeador cascavelense retorna aos ringues

Nome que está entre os principais da recente história do boxe cascavelense, que tem o veterano Rubens San Perruchon à frente, Wellington Gonçalves retorna aos ringues neste fim de semana depois de uma pausa de dez anos na modalidade. Dá época em que foi campeão paranaense e vice-campeão brasileiro, ele carrega apenas o apelido: Leitão. Atualmente com 27 anos de idade e 97 quilos, o agora peso pesado disputará a Copa Norte Paranaense de Boxe neste sábado e domingo em Maringá.

A competição, chancelada pela Confederação Brasileira de Boxe e disputada nas categorias Cadete, Juvenil e Elite, e nos naipes feminino e masculino, é seletiva para o Campeonato Brasileiro.

“Ainda estou voltando ao ritmo, mas parece que o treino antes [há dez anos] era mais puxado. Pode ser porque eu entendo mais. O que mais mudou daquele Leitão que lutava na categoria meio pesado até 85 quilos para o Leitão de hoje é a visão que tenho do esporte. Eu entendo mais os treinos, os golpes, os movimentos, tenho mais maturidade no esporte”, explica Leitão.

Com um currículo de 12 lutas e apenas uma derrota, justamente na final do Brasileiro, Leitão está ansioso por voltar a competir. “Tenho o sentimento de que podia ter sido campeão nacional. E quero ser. Quero lutar, poder soltar a força, o que não ocorre nos treinos. Estou com a preparação bastante adiantada para isso”.

Dez anos depois

A pausa na vida de pugilista ocorreu naturalmente na vida de Wellington “Leitão” Gonçalves. “Eu tinha quase 19 anos e comecei a trabalhar, daí a namorar e me casei. Tudo isso tirou o foco. Quanto eu tinha 17 anos eu apenas ia à escola e treinava boxe. Os compromissos do dia a dia acabaram me afastando dos treinos até que parei com o boxe, mas mesmo assim eu me flagrava fazendo ‘sombra’ de vez em quando, em casa mesmo. Agora com minha casa, minha filha e minha esposa, minha vida mais estabilizada, deu certo de voltar”, explica Leitão, que conta com o apoio de Gás Verdes Campos e de um deputado estadual para retonar aos ringues. O adversário de Leitão na Copa Norte Paranaense será definido por sorteio, às vésperas do início da competição.