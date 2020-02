Após chuva intensa em Toledo, asfalto cede na Rua dos Pioneiros

Quem passar pela região da Rua dos Pioneiros entre as ruas Eugênio Comin e Hilberto Peiter em Toledo deve redobrar a atenção, o asfalto cedeu devido a forte chuva registrada neste feriado de Carnaval. O local está interditado desde a terça-feira (25) para evitar acidentes.

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito monitora o local.

Ouça o áudio do diretor da Emdur (Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo), Rodrigo Salles, sobre a cratera na Rua dos Pioneiros:

Linhas do transporte coletivo são alteradas

Duas linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado temporariamente em Toledo, a partir desta quarta-feira (26). A mudança ocorreu devido o buraco que abriu na Rua dos Pioneiros com a forte chuva.

Confira a mudança temporária no percurso das Linhas:

A Linha São Francisco via Parizotto sentido Terminal Bairro desce até a Rua 25 de Julho e entra a esquerda direto para a Rua São João chegando na Rua dos Pioneiros segue para o Itinerário Normal.

No sentido Bairro/Terminal ao chegar na Rua dos Pioneiros segue pela São João e sobe a rua Piratini.

Será deixado de atender apenas dois pontos na rua Dom Pedro II. A orientação é usar o ponto do Santa Clara II.