Aplicativo faz a ponte entre doadores e entidades beneficentes

Curitiba – O governo do Estado lançou nessa quinta-feira (17) o Paraná Solidário, aplicativo criado especialmente para promover a doação direta entre os cidadãos e as entidades beneficentes. A tecnologia, idealizada pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, com apoio técnico da Celepar, é uma ponte entre empresas e pessoas físicas que queiram doar para instituições produtos como alimentos, roupas, móveis, eletrodomésticos, ração para animais.

O lançamento da plataforma fez parte da programação da Semana Paraná Inovador, evento que acontece no Palácio Iguaçu desde quarta-feira e até este sábado (19) e reúne startups, empresas, influenciadores e empreendedores para debater sobre inovação.

Disponível nas versões Android e IOS, o aplicativo Paraná Solidário pode ser instalado de graça e possui todas as informações necessárias para o repasse direto, sem intermediários, a entidades que atendem crianças, adolescentes, idosos, mulheres, indígenas, pessoas com deficiência e em situação de rua e de animais abandonados.

O secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, afirmou que o aplicativo vem para inovar, conectando os que querem fazer o bem e ajudar a quem mais precisa. “Final de ano é um momento no qual percebemos um aumento de iniciativas voltadas a doações. Como forma de auxiliar a sociedade, lançamos esse aplicativo que será uma forma prática de efetuar os repasses”, disse.

Como funciona

Para doar, é preciso baixar o aplicativo e fazer o cadastro com informações pessoais, o que torna o processo mais seguro, pois é possível saber com quem está sendo feita a transação. A partir daí, é só selecionar a categoria do que se quer doar e publicar o anúncio, ou seja, colocar a descrição do produto e fotos.

O doador pode escolher a entidade que receberá o item ou deixar que o sistema do Paraná Solidário escolha, entre três opções randomicamente, quais entidades necessitam daquela doação em um raio de 50 quilômetros. A finalização é feita por uma conversa no chat do aplicativo, combinando dia e local de entrega.

O aplicativo pode ser instalado de graça e permite doar alimentação, calçados, cama/mesa/banho, higiene/limpeza, material escolar, vestuário, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, livros, itens esportivos, veículos e muito mais.

Acesso

De acordo com o coordenador de Gestão e Informação da secretaria, André Telles, a plataforma permite que o usuário tenha acesso a todas as entidades cadastradas próximas. A partir de filtros de pesquisa, ele pode também escolher o público e a forma como deseja ajudar.

A ferramenta começa a operar com cerca de 50 entidades cadastradas, todas elas parceiras da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. Outras instituições podem se cadastrar diretamente no aplicativo, desde que tenham CNPJ.

A Associação das Amigas da Mama, que presta atendimento e assessoramento a mulheres com câncer de mama, também está cadastrada. “O aplicativo vai abrir novas portas. A associação não tem ajuda financeira em nenhuma esfera, só conseguimos funcionar por meio de doações de pessoas e empresas parceiras”, disse a presidente Macarcy Engelbert.